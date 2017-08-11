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Статті

Небесна твердь
11.8.2017 Рубрика БІБЛІЯ
5. Природа неба

Небо покриває Землю подібно намету. У Біблії немає жодної згадки атмосфери. Небо захищає Землю не за допомогою поглинання іонізуючої радіації, а тільки завдяки його міцності:

Чи ти не з Ним небеса розпростер, міцні, немов дзеркало лите?
(Іов.37: 18)

Слід зазначити, що тут також по відношенню до неба - використовується знову ж таки слово "raka" ( "розпростер"), яке, використовується для опису роботи по розплющення металу в пластини.

Від нього утворено слово "rakia" - "небесна твердь" (Бут. 1 гл.).

Цікаво, що слово "rakia" використовується і в Єз.1 гл. (В синодальному перекладі - "звід"), де воно ніяк не може мати сферичну форму, в кращому випадку півсфера.

У Єзекіїля описані 4 херувима (4-ликі істоти), що своїми крилами підтримують небесний купол з 4-х сторін світу. На цьому куполі сидить Бог на своєму престолі. Втім, у Єзекіїля цей престол мобільний, у нього навіть колеса є.

Хмари - пелена Йому, так що Він не бачить, а (завше) ходить по крузі небесному.
(Іов.22: 14)

Цікаво, що не тільки у Землі, але і у неба є свої опори (стовпи):

Трясуть опори небес і жахаються від погрози Його.
(Іов.26: 11)

У 1-му розділі книги Буття прямим текстом сказано, де саме знаходяться небесні світила:

І помістив їх (світила) Бог на небі (тверді), щоб світити на землю
(Бут.1: 17)
Небесна твердь
 

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