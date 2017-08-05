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Сатаністи, яким належить влада в кожній країні, вкинули фейк про те, що древні люди були такі дурні, що думали, що земля стоїть на трьох слонах та черепасі.
Насправді ніхто ніколи так не думав, більше того впродовж тисяч років люди читали в Біблії, що земля стоїть на СТОВПАХ !!! а не на черепасі.
4. Нерухомість Землі
Згідно з уявленнями древніх жителів Близького Сходу під Землею знаходиться безодня - пекло, куди спускаються душі померлих. Вночі сонце проходить через це підземелля від західного краю Землі до східного, щоб вранці знову почати свій денний шлях по небу.
Оскільки в геоцентричній системі рухається сонце, отже нерухомою залишається Земля. Ось кілька текстів, які в тій чи іншій мірі виключають рух Землі:
Тремти перед лицем Його, вся земля, бо міцно поставлена Земля, щоб не захиталася. (1Пар.16: 30)
Господь царює; Він зодягнувся у велич, зодягнувся Господь могутністю і міцно поставлена Земля, щоб не захиталася. (Пс.92: 1)
Те ж в Пс.95: 10.
Крім того, практично повсюдно в Біблії зустрічається уявлення про Землю, що має "підставу" (фундамент):
І відкрилися джерела моря, оголилися основи Землі від сильного голосу Господа, від подиху вітру із гніву Його. (2Цар.22: 16)
Те ж в Пс.17: 15.
На початку Ти був заклав землю, і небеса - діло Твоїх рук. (Пс.101: 26)
Моя рука заснувала (поклала підставу) землю, і небо напнула правиця Моя; Я закличу до них і вони стануть разом.
(Іс.48: 13)
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Коли Він готував небеса, я була там. Коли круга вставляв на поверхні безодні, коли стверджував вгорі хмари, коли зміцнював джерела безодні, коли клав Він для моря устав його, щоб вода не переходила, коли ставив основи землі ... (Притч.8: 27-29)
До речі, по ходу, щодо Притч 8: 27-29.
Ось вам і призначення кругової межі, навколишнього морської безодні: вона служить морю кордоном, за яку воно не може перейти (і вилитися за край Землі). Ймовірно, його утримує твердь (небо) - судячи з усього, тверде тіло у формі півсфери, розпростерте, подібно наметові, над Землею, за яким переміщуються небесні світила і зірки.
Ймовірно, навіть сам Ісус Христос дотримувався подібних поглядів:
... щоб бачили славу Мою, яку Ти дав Мені, бо Ти полюбив Мене перше закладин (закладання підвалин) світу.
(Иоан.17: 24)
В Біблії також містяться твердження з приводу твердості і нерухомості земного фундаменту.
Ти поставив землю на її підставах щоб вона не захиталась на віки віків!.
(Пс.103: 5)
зустрічається і
Він землю трясе з її місця, і стовпи її трусяться.
(Іов.9: 6)
... бо вікна небесні розчиняться, а підстави землі затремтіли.
(Іс.24: 18)
Також іншою виявляється і геологічна архітектура Землі.
... бо з Господом стовпи Землі, і на них Він поставив Всесвіт (синонім Землі).
(1Цар.2: 8)
Він землю трясе з її місця, і стовпи її трусяться.
(Іов.9: 6)
Де ти був, коли Я закладав підвалини Землі? Скажи, якщо знаєш.
Хто основи її положив, чи ти знаєш? Або хто розтягнув по ній шнура?
На чому основа її, або хто поклав наріжний камінь її.
(Іов.38: 4-6)
По всій видимості, Земля спочиває на чомусь подібному до колон на підставі-фундаменті. Що ж, принаймні, виглядає не настільки казково-фантастичні, як кит і слони.
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