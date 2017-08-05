Сатаністи, яким належить влада в кожній країні, вкинули фейк про те, що древні люди були такі дурні, що думали, що земля стоїть на трьох слонах та черепасі.



Насправді ніхто ніколи так не думав, більше того впродовж тисяч років люди читали в Біблії, що земля стоїть на СТОВПАХ !!! а не на черепасі.





4. Нерухомість Землі





Згідно з уявленнями древніх жителів Близького Сходу під Землею знаходиться безодня - пекло, куди спускаються душі померлих. Вночі сонце проходить через це підземелля від західного краю Землі до східного, щоб вранці знову почати свій денний шлях по небу.



Оскільки в геоцентричній системі рухається сонце, отже нерухомою залишається Земля. Ось кілька текстів, які в тій чи іншій мірі виключають рух Землі:





Тремти перед лицем Його, вся земля, бо міцно поставлена Земля, щоб не захиталася.