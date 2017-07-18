



Журналістка Ольга Жук з Тернопільщини три місяці пропрацювала у Польщі. Спочатку збирала яблука, потім печериці. Дівчина зізнається – це був важливий досвід, який допоміг їй не тільки краще зрозуміти поляків, а й українців.



Чому вирішили поїхати до Польщі як заробітчанка?



– Київ став дуже дорогим. Якщо ти орендуєш кімнату, ще й платиш комуналку…Я працювала в редакції, де затримували зарплатню. На ринку праці мені пропонували 5 – максимум 6 тисяч гривень. Я ж теж приїжджаю до Києва як на заробітки. Мені потрібно купити все – від А до Я. Я не можу собі дозволити жити у Києві за теперішніх цін. На квартиру я витрачаю до 3 тисяч взимку – 2 тисячі – оренда кімнати, плюс оплата опалення. Лишається 2 тисячі.





Яка ситуація з пошуком роботи, оформленням?



– Тема з запрошеннями дуже складна і я маю купу претензій до цієї системи. Я як сезонний працівник переплачую купу грошей, щоб мені знайшли роботу. Польські фермери часто не користуються інтернетом і не пишуть оголошень.



У новинах часто можна почути про українців-нелегалів. Є поляки, які роблять по 500 запрошень на роботу для українців і не мають ніякого бізнесу. Їх знаходять і притягують до відповідальності. Наші, купивши таке запрошення в агентів біля візових центрів чи через інтернет, потім мають проблеми на кордоні. У кращому випадку їх просто завертають додому. Ці махінації поляки в новинах називають “мафією”.



А умови праці? Ставлення до українців нормальне?



– Перший раз я була на яблуках, потім на грибах. На яблуках один чоловік сказав: «До мене раніше приїжджали звичайні селяни. Старшого віку – мами, бабці, яким треба вчити дітей чи онуків в університеті, хати будувати. У 2015 році було дуже багато людей з вищою освітою. Якщо раніше питали «Картку якого мобільного оператора купити?», то зараз питають «Чи є у вас доступ до інтернету?». Прогрес є».



Умові різні. І мені здається, через величезний наплив людей, ставлення до українців стає все гіршим. Їдеш по Варшаві – не чуєш польської мови. Усюди українці.



На яблуках нами керував чоловік з вищою освітою – тримав нас в єжових рукавицях. Він казав: «Українці – це лінтюхи. У них є українська хвороба – говорити, а не працювати. Вас треба ганяти, бо ви нічого не доробите».



На печерицях господарювала молода сім’я, яка викупила для робочих цілий будинок. Його переробили під гуртожиток. Дім знаходився у селі. Вони брали гроші за ремонт у туалеті і ванній, якщо щось ламалося. Вони казали, що то українці такі свині, які все ламають. «Не вмієте користуватися. Як дбаєте – так маєте», – говорили вони. У дружини господаря було дві дочки. Одна з них, повертаючись з садочку казала: «Українці – то є сміття». Мабуть, мати часто вживала цю фразу, і тепер для них ми – сміття.



А крім роботи? Спілкуючись з поляками на вулиці відчували зверхність чи щось подібне?



– Якось на вокзалі до мене підійшли чоловіки. Коли вони зрозуміли, що я українка, запросили на каву. Я відмовилася, а вони сказали: «Для українки – це щастя, якщо поляк її пригостить». Вони поводять себе так, ніби кожна українка готова під поляка підстелитися, бо хоче залишитися у Польщі. Хоча поляки також масово виїжджають до Голландії, Британії, Ірландії.



Вдалося заробити?



– На яблуках було нормально. Я купила собі планшет. На грибах був закон – новачки не заробляють, але коли довго працюєш, втягуєшся і починаєш заробляти більше.



Дівчата, які працюють на заводі, що готують яблука до експорту – складають у ящики, ліплять наклейки, кажуть, що роботи багато. Можна працювати від 10 до 20 годин. Починати треба у 7-й, коли б ти не закінчила попередню зміну. Отримуєш 7 злотих за годину (приблизно 45 гривень – авт.). Можна багато заробляти, але ти будеш дуже втомлюватися. Навіть у неділю не матимеш вихідного. Вони живуть у фургончиках – як будівельники з Азії. Але за житло не треба платити.





