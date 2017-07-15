

Останнім часом повії стали вкрай обережними. Дівчата мають постійних клієнтів, яким довіряють. Якщо телефонує новий клієнт, має сказати, хто дав цей номер телефону. Правоохоронці відстежують оголошення про платні інтимні послуги в Інтернеті (мають мати залізобетонні докази, які б підтверджували правопорушення). «Виловлюють» повій у закритих групах у соцмережах».



Точну кількість дівчат, що працюють у цій сфері, визначити неможливо. Бо вони постійно мігрують. З’явилось багато повій, які приїхали до Львова з окупованих територій. Під час рейдів виявляється, що приблизно 20% місцеві, решта — приїжджі, є і з окупованих територій. Кажуть, на Центральну Україну їхати не хочуть, бо там велика конкуренція.



Працюють кілька днів у Киє­ві, кілька — у Львові. Зі Львова їдуть у Хмельницький… Відстежувати їх складно. Створюють тимчасові сторінки. Одна дівчина писала своїй подружці у соц­мережі: «У мене є клієнт, який платить 5 тисяч грн. Але я йому вже набридла. Він заплатить тобі таку саму суму, але тисяча — моя…».



Більшість дівчат легкої поведінки, як виявилося, мають дітей. Є такі, що мають чоловіків, які знають, чим їхня «благовірна» займається. Одну повію, розповідає оперативник, чоловік привозить і забирає з траси… «Це бізнес. Повії сплять і бачать, щоб їхню роботу легалізували. Щоб у нас було так, як у Голландії. Але в Україні стільки проблем, що владі зараз не до цього.





Зупинюся біля готелю «Катерина». Йду на заправку, запитую чоловіка за барною стійкою, де можна замовити повію для шефа? Той усміхається.



Каже: «Вам туди, навпроти. Бачите дівчат?». І справді, помічаю біля дерев кількох дівчат. Йду до злачного місця (дорога веде до стадіону «Арена-Львів»). Блондинка в окулярах та яскравій рожевій блузці, як маячок, стоїть біля дороги.



Ще троє — сидять на автомобільних шинах. Перед ними — «поляна»: сир, м’ясо, помідори… «Хочу замовити повію для шефа», — випалюю зі старту. «Шеф з якої фірми?» — запитують.



«Ви, дівчино, так безцеремонно підійшли. Може, хтось себе повією не вважає, якщо навіть і спить за гроші», — каже жіночка у синій сукні та окулярах, якій далеко за сорок. «Ну, жінку на ніч шукаю», — виправляюсь.



«Для розваг чи збочень?» — уточнюють. «А ви не підходите для шефа, чи ви вже пройдений варіант?» — регочуть. «А що, у «Катерині» немає?» — продовжують допит. Присідаю на шину, намагаюся зав’язати невимушену розмову. Запитую, що святкують.



«Вчора у доньки був день народження. Малий, йому три роки, мені в око іграшкою зарядив», — відповідає старша жіночка. Решта дівчат відмовчуються, на контакт не йдуть.



Хоча інтересу до мого «шефа» одна з повій не втрачає. «Яку він хоче: брюнетку, блондинку, руду, грубу?». «А він тверезий?» — запитує старша жінка. «Тверезий», — кажу. «Ні, ми не підемо. Ми вже горілку пили». У цю хвилину під’їжджає клієнт на машині. На вигляд молодий, симпатичний. А тут — така «екзотика»!



В однієї з дівчат помітила два золоті зуби. Вбрана у гумові капці а-ля Краківський базар. Ноги у пилюці. Без макія­жу. Про манікюр — мовчу! До клієнта виходить одна з чотирьох краль, здається, наймолодша. Коротка джинсова спідниця. Волосся недоглянуте. Але з манікюром. «Такий нормальний мужик», — кажу своїм співрозмовницям. «Тут і не такі приїжджають», — відповідає старша пані. Цей хлопець, як виявилося, постійний клієнт. Через хвилин десять привіз повію на місце дислокації. Оперативно дівчина працює…

