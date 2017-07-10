Було важко звикнути до закликів мулли з мінарету до молитви. Вперше заклик лунає приблизно о 5-й ранку (через рупор). Не звиклі до такого галасу українці прокидалися разом з усіма. Через чотири дні звикли і спали непробудним сном. У дечому ці співи по п’ять разів на добу навіть видавалися їм колоритними…

Кожне місто — як інша країна



«У Фесі познайомилися із власником готелю, який володів англійською, зустрічався з дівчиною з Естонії, та й загалом справив враження сучасної та привітної людини, — розповідає Оля. — Не лише постійно розповідав про свою країну та місто, а й всіляко допомагав у справах, адже ми приїхали у Марокко не так з туристичною метою, як у робочих питаннях. Айхам (так звали власника готелю) був добре обізнаний із політичною та економічною ситуацією в Україні, підбадьорював нас та бажав, аби Україна якнайшвидше приєдналася до ЄС. «Ви — частина Європи, це видно з вашої поведінки, культури, манери спілкування. У нашому готелі зупинялося багато туристів з України», — поспішив запевнити він.



«Міста у Марокко різні. Кожного разу складалося враження, що ми — в іншій країні. Надзвичайно гарне місто Шефшауєн. Тут живе багато марокканських євреїв, які, свого часу переселившись сюди, пофарбували будинки (ззовні та зсередини) у блакитний колір, що символізує небеса або рай. У місті шанобливо ставляться до котів, тож вулицями розгулюють сотні чотирилапих. Касабланка — повна протилежність Шефшауєна. Місто — фінансове «серце» Марокко з бізнес-центрами, висотками і сучасними будівлями. Це — справжній мегаполіс, де люди (і їхній зовнішній вигляд, і поведінка) максимально наближені до західних. Зовсім інший — рудий Марракеш із величезним ринком та Майданом, який повертає тебе у минуле століття.



Медина (центральна частина міста) найбільше нас вразила саме у Марракеш і Фесі. В останньому вона більш автентична і наближена до нашого уявлення про східний ринок і вулиці. Справжня оаза Марракеша – сади Мажорель. Заснував їх французький художник Жак Мажорель. Згодом цю ділянку, засаджену унікальними деревами і рослинами, придбав знаменитий кутюр’є Ів Сен Лоран. Для нього вони стали місцем відпочинку і зібрання французької богеми. Сади відчинені для туристів (як музей) і справляють неймовірне враження, — розповідає киянка. — У Танжері заворожує природа. Місто розташоване навпроти Гібралтару і з певних його куточків можна милуватися цим невеличким півостровом. Є, звісно, і занедбані, малі та бідні міста. Марокко напрочуд чисте. Жодного разу не натрапили на завали сміття чи неприбрану територію».



«Коли взяли авто напрокат, зрозуміли, що не помилились із вибором засобу пересування. Прокат дешевий, авто їздять на дизельному пальному. Дороги прокладені якісно і скрізь, навіть у гірській місцевості. Зранку ти можеш їхати над урвищем, в обід — пустельною трасою або вздовж океану, а під вечір — лісосмугою із пальм та хвойних дерев. Ще один бонус оренди авто – порятунок від спеки. Часом у країні температура сягала +450° C…+500° C і їхати в автобусі було б мукою», — зізнається моя співрозмовниця.



Нехай живе король!



Щодо рівня життя у Марокко в українки склалося двояке враження: «З одного боку, місцева валюта — одна з найбільш стійких щодо долара, економіка розвивається, у країні процвітають виробництва, є багато сировини, видобувають корисні копалини, ростуть фрукти, які експортують в інші країни світу. З іншого — від цих багатств населенню дістається мізер. Значна частина людей живе нижче середнього рівня. У місцевих — специфічне ставлення до короля. Марокканці люблять його наче батька. Скрізь, куди б ви не пішли, його фото — на автомобільних заправках, у ресторанах…



При цьому марокканці визнають, що керівництво їхньої країни — корупціонери. На моє запитання про рівень корупції у країні, знайомі казали: «Знаємо, що король будує великі палаци і живе у розкоші, та, попри це, любимо його». Наскільки віддаленим є рівень життя у Марокко від рівня життя у європейських країнах, можна побачити на узбережжі океану. За винятком готельної території, вся інша — приватно забудована. Доступ до води — лише у відведених місцях, куди сходиться багато місцевих і туристів. Це нагадало мені нашу країну».



Проте нинішній король провів багато реформ, надав численні права жінкам. Скажімо, чоловік не може взяти другу дружину, якщо не отримає письмового дозволу від першої, завіреного у юриста. Багатоженство у сучасному Марокко – рідкість. Молоді живуть за західним зразком, по кілька дружин мають хіба що представники старшого покоління, та й то забезпеченого, адже всім дружинам і дітям необхідно створити рівні умови.



Для марокканців родина — святе. Живуть усі разом від старшого до молодшого покоління. Щоп’ятниці у кожній родині готують традиційну страву кус-кус. Всі збираються за одним столом.

