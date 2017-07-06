Колишня тернополянка Руслана Веніславська уже 16 років живе в Португалії, її чоловік Юрій — 18-ть, а їхній 18-річний син Віталій у далекій країні з трирічного віку. Жінка вирішила розповісти про заробітки в країні та те, наскільки важко українцям адаптуватися в далекій країні. Про це повідомляє ternopil.te.ua.



— На яку роботу вам вдалося влаштуватися в чужій країні?



— На початках чоловік працював на будівництві, я — на фабриці, потім прибирала, але після кризи 2008-го чоловік залишився без роботи і ми зареєстрували свою фірму з вантажних перевезень. Маємо фуру, чоловік курсує країнами Європи, я ж веду адміністративну роботу, для цього мені довелося навчатися і скласти іспит з курсу управління. Мешкаємо на околиці міста Авейро.



— Пані Руслано, чи в усіх сім’ях наших емігрантів діти розмовляють українською?



— Іноді зустрічаюся з українськими сім’ями, де діти не розуміють української мови, бо вдома спілкуються португальською. Навіть священик в українській церкві іноді сповідає їх португальською. Віталик не має права забути українську мову — це наш неписаний сімейний закон.



— Розкажіть, чи легко вести власний бізнес у Португалії? Чи не «придушують» податки?



— Якщо в Португалії вести бізнес чесно, то не виникає проблем. Хоча там теж суттєві податки. Якби ми працювали лише в межах країни, було б важче, відтак заробляємо на закордонних перевезеннях. У нашому бізнесі чималий грошовий обіг, значна частина грошей іде на розвиток, адже, скажімо, незначний ремонт фури обходиться у кілька тисяч євро. Від податкової інспекції не варто нічого приховувати. Якось я забула внести у відомість маленький маршрут і не заплатила 18 євро податку, то через рік отримала майже 900 євро штрафу. А нещодавно, керуючи автомобілем, отримала на мобільний телефон дуже важливий дзвінок і змушена була відповісти. Відразу мене наздогнала поліція і мені довелося заплатити 120 євро штрафу. Але, на мій погляд, це правильно: закон один для всіх.



— Чи почуваються португальці захищеними? Чи чесні там суди?



— Мій чоловік судився з роботодавцем через невиплату зарплатні. Суд виграв, роботодавець мав повернути йому 7,5 тисячі євро, але донині не віддав. Суди приймають справедливі рішення, але потім буває затягування виконання рішень через жахливу бюрократію. Моя знайома теж судилася із роботодавцем, виграла суд, але нічого не отримала, бо усе його майно записане на дружину і сина. Але там усе-таки працюють над подоланням бюрократії. Наприклад, якщо раніше я ходила до школи по довідку щодо витрат сином коштів на обіди для отримання субсидії, то тепер усе миттєво передають через інтернет.



— У Португалії теж існують субсидії?



— Держава надає соціальну пільгу тільки на харчування і оплату підручників для дітей у школах і садочках, а за комунальні послуги платимо за повною вартістю. Якщо торік за обід син платив 1,46 євро, то цьогоріч у зв’язку із деяким зменшенням наших доходів йому зменшили ціну до 73 центів. Діти із незаможних сімей харчуються безкоштовно. На мінімальну зарплату вижити неможливою, країна бідніша, ніж ми думаємо. Вона в Португалії складає 650 євро, деякі пенсіонери отримують лише 400-500 євро — ледве виживають. Але й чиновники там не розкошують, мешкають у простих будинках, а не в палацах.



