Свого часу під час діяльності злочинного режиму Януковича, голова Івано-Франківської обласної ради пан Ігор Олійник, який був звичайно в опозиції до Януковича, заявив про необхідність повернення до складу Івано-Франківської області двох районів Стрийського та Жидачівського, які входять до Львівської області.



Достатньо глянути на карту Станіславівського воєводства до 1939 року, і можна легко побачити, що Стрийський та Жидачівський повіти ЗАЖДИ належали до Станіславівського воєводства.

