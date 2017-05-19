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Статті

Прикарпаття хоче повернути Стрийський та Жидачівській райони
19.5.2017 Рубрика ГАЛИЧИНА
Свого часу під час діяльності злочинного режиму Януковича, голова Івано-Франківської обласної ради пан Ігор Олійник, який був звичайно в опозиції до Януковича, заявив про необхідність повернення до складу Івано-Франківської області двох районів Стрийського та Жидачівського, які входять до Львівської області.

Достатньо глянути на карту Станіславівського воєводства до 1939 року, і можна легко побачити, що Стрийський та Жидачівський повіти ЗАЖДИ належали до Станіславівського воєводства.
Прикарпаття хоче повернути Стрийський та Жидачівській райони
 
   Таким чином Прикарпаття існувало в цілісності: не було Львівського Прикарпаття та Івано-Франківського Прикарпаття.

Проте, радянська влада після окупації Східної Галичини утворила Дрогобицьку область, якої раніше не існувало, й передало до складу новутовреної області три повіти Станіславіського воєводства: Дрогобицький, Жидачівський та Стрийський повіти) та 7 повітів Львівської області: Рудківський, Мостиський, Перемишльський, Лисківський повіт (з деякими селами Сяніцького повіту), Турківський, Самбірський, Добромильський повіт (з деякими селами Березівського повіту).
 
Прикарпаття хоче повернути Стрийський та Жидачівській райони
 
21 травня 1959 Дрогобицька область була ліквідована та включена до складу Львівської області, утворивши її південну частину.

Таким чином відбувся історичний розрив територій, де проживала національно-етнічна група українського населення - бойки.

Сьогодні, коли триває децетралізація в Україні, коли утворюються об'єднані громади, необхідно зробити все, щоб ідея пана Ігора Олійника була реалізована: вернути два райони Стрийський та Жидачівський, де проживають бойки, до складу Івано-Франківської області.

Василь Хом'як

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