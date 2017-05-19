|
|
|
Свого часу під час діяльності злочинного режиму Януковича, голова Івано-Франківської обласної ради пан Ігор Олійник, який був звичайно в опозиції до Януковича, заявив про необхідність повернення до складу Івано-Франківської області двох районів Стрийського та Жидачівського, які входять до Львівської області.
Достатньо глянути на карту Станіславівського воєводства до 1939 року, і можна легко побачити, що Стрийський та Жидачівський повіти ЗАЖДИ належали до Станіславівського воєводства.
|
|
|
|
Таким чином Прикарпаття існувало в цілісності: не було Львівського Прикарпаття та Івано-Франківського Прикарпаття.
Проте, радянська влада після окупації Східної Галичини утворила Дрогобицьку область, якої раніше не існувало, й передало до складу новутовреної області три повіти Станіславіського воєводства: Дрогобицький, Жидачівський та Стрийський повіти) та 7 повітів Львівської області: Рудківський, Мостиський, Перемишльський, Лисківський повіт (з деякими селами Сяніцького повіту), Турківський, Самбірський, Добромильський повіт (з деякими селами Березівського повіту).
|
|
|
|
21 травня 1959 Дрогобицька область була ліквідована та включена до складу Львівської області, утворивши її південну частину.
Таким чином відбувся історичний розрив територій, де проживала національно-етнічна група українського населення - бойки.
Сьогодні, коли триває децетралізація в Україні, коли утворюються об'єднані громади, необхідно зробити все, щоб ідея пана Ігора Олійника була реалізована: вернути два райони Стрийський та Жидачівський, де проживають бойки, до складу Івано-Франківської області.
Василь Хом'як