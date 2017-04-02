Леся

Ну, звичайно, 1.66 руб. на день ставало і поїсти, і книжки купити, і одяг із ,, Будинку моделей"! Не смішіть людей своєю ностальгією! :( Просто ви тоді були молодші майже на 40 років, все ще було попереду, світ був великим, а можливості майже безмежні!



Мария

зарплата 180+ премія = 240 , вистачало на все і на подорожі за кордон і на дублянку і на чоботи югославські і на обіди в ресторані і.......



Ганна

Лікарська ковбаса по 2.50руб., 0,5л. олії по 80коп., помідори по 20 коп., хліб по 16 коп., морозиво-15 коп.- 1970-74рр.







