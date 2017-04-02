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Статті

Чому згадувати радянське небажано?
2.4.2017 Рубрика СОЦІУМ
Хто пам'ятає ціни на основні продукти та розміри зарплат???

Наталія П
Хліб сірий формовий - 16 коп., білий - 24 коп і 26 коп. Булочка в школі- 3 коп, пиріжок з лівером (смачнющий) - 4 коп. Пачка пельменів - 70 коп. Короп свіжий - 80 коп та 1руб. 20 коп за кг. Зарплата - 120 руб. - інженера

Наталия К
Зарплати:
мінімальна - 70 р.
молодий спеціаліст - 115 р.
кадровий робочий ~ 300 р.
Продукти:
Молоко: розливне - 20 коп., в скляній пляшці - 22 коп.(ціна без вартості пляшки - 15 коп.),
Творог розвісний: пісний - 46 коп., нежирний - 70 коп, жирний - 90 коп.,
Ковбаса: московська варена - 2,10 р., любительська - 2,80 р., чайна - 1,60 р.
Чому згадувати радянське небажано?
Ірина
Зарплата інженера, вчителя зі стажем - 120 руб., після закінчення інституту лікар отримував 110 руб.
Морозиво "Львівське" 22 коп,, "Каштан" 28 коп., найдешевше - фруктове - 7 коп. Сирок в шоколаді 33 коп. Халва соняшникова100 г. 10 коп , тахінна 15 коп.,пластівці кукурудзяні 8 коп., соломка картопляна смажена 10 коп......

Liliya
Пачка сірників 1 копійка....морозиво "каштан" 22 і 28 копійок....сок томатний 10 коп. Бублик великий 5 коп. Пиріжок з лівером і повидлом 4 і 5 коп. Торт бесквіт 2,20 коп. Вершки 0,5л 55 коп...масло вершкове 200гр. 68 коп...молоко 1л.42 коп. Яйце 8 коп..... зарплата від 80 руб до 120 руб.....

Світлана
Хліб по 16 і по 24 коп. Молоко в пляшці - 1 л. - 42 коп (пляшку можна було здати за 20 коп.) Сметана в баночці - 34 коп... Цукерки "Осінні" - 1,80 руб./кг., цукерки "Трюфельні" - 10 руб./кг. . Шоколадний батончик "Світоч" - 60 коп.

В 1986 році мала зарплату 110 руб. плюс доплати...виходило 140 руб....Чоботи чехословацькі з бази коштували 70 руб. а на руках 120 руб. Босоніжки "цебо" коштували в універмазі в Києві 42 руб.....

Ірина
Під час навчання у Львові ( ЛНАМ) у 1981-86 роках і маючи підвищену стипендію( десь біля 50 крб). дозволяла собі купувати одяг із ,, Будинку моделей", цікаву і необхідну літературу в книгарні ,, Дружба" і при цьому ще й умудрялися нормально харчуватися!
Чому згадувати радянське небажано?
Леся
Ну, звичайно, 1.66 руб. на день ставало і поїсти, і книжки купити, і одяг із ,, Будинку моделей"! Не смішіть людей своєю ностальгією! :( Просто ви тоді були молодші майже на 40 років, все ще було попереду, світ був великим, а можливості майже безмежні!

Мария
зарплата 180+ премія = 240 , вистачало на все і на подорожі за кордон і на дублянку і на чоботи югославські і на обіди в ресторані і.......

Ганна
Лікарська ковбаса по 2.50руб., 0,5л. олії по 80коп., помідори по 20 коп., хліб по 16 коп., морозиво-15 коп.- 1970-74рр.
Чому згадувати радянське небажано?
Liliya 
В 1986 році мала зарплату 110 руб. плюс доплати...виходило 140 руб....Чоботи чехословацькі з бази коштували 70 руб. а на руках 120 руб. Босоніжки "цебо" коштували в універмазі в Києві 42 руб.....

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