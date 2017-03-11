Якщо ви коли-небудь їхали трасою до Івано-Франківська зі Львова, то проїжджали Бурштин. Ну, не тільки саме місто, а й Бурштинську теплоелектростанцію. Єдину в Західній Україні. Мене вона, наприклад, лякала змалку -- велетенськими горами чорного вугілля і трьома димарями, з яких невпинно валив темний, майже чорний, дим, пише газета "Експрес".



Як тут взагалі живуть люди? Чим дихають? Чи родить у них картопля?



Думалось мені тоді, а відповіді знайшла -- тепер, коли навідалася на Бурштинську ТЕС. Там працівники вже шість місяців мітингують і перекривають раз у місяць міжнародну трасу.



Бурштинська ТЕС дає роботу майже двом тисячам працівників, але забезпечує електроенергією... Угорщину.



У січні люди почали масово покидати ТЕЦ - звільнилося 26 людей.



...До вахти прийшла на початку обідньої перерви. Адже саме в цей час колись багато працівників їздили на своїх автівках додому, попоїсти. А зараз на прохідній -- ні душі. Нарешті бачу чоловіка у спецодязі, починаю розмову.



"Коли є вільна хвилина, тоді їмо. А працюємо ми в зміни, по 12 годин, - розповідає Іван, працівник Бурштинської ТЕС. -- Їдальня на території заводу є. Але щоб добре поїсти - суп, гарнір, котлета, компот - треба заплатити 45 - 50 гривень. Мітингуємо, бо керівництво дає показник, що в нас величезні зарплати - по 8 - 9 тисяч. А реально ми отримуємо вдвічі менше”.



До прикладу, сам Іван отримує зарплату чотири з половиною тисячі гривень. Це ще вважається хорошими грошима. Але ж які тут шкідливі умови праці! Тому чимало працівників покидають завод. Особливо молоді. Їдуть до Польщі. До кордону тут, де заробітки мінімум у шість разів вищі - рукою подати.



Через вахту проходить ще один працівник заводу в сірій уніформі, Михайло. Питаюся, чого б хотів від керівництва. Адже за офіційними даними, середня зарплата на Бурштинській ТЕС за січень була 10 738 грн!



“Хочемо від керівництва реального підвищення зарплати, покращення умов праці, - відповідає Михайло. - Так, середня зарплата в нас дійсно 9 - 10 тисяч - та це якщо додати зарплати директора та прибиральниці й розділити на два”. Іду до найближчих сусідів Бурштинської ТЕС.

