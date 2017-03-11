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Українці вибрали до влади своїх катів
11.3.2017 Рубрика ОКРЕМА ДУМКА
Якщо ви коли-небудь їхали трасою до Івано-Франківська зі Львова, то проїжджали Бурштин. Ну, не тільки саме місто, а й Бурштинську теплоелектростанцію. Єдину в Західній Україні. Мене вона, наприклад, лякала змалку -- велетенськими горами чорного вугілля і трьома димарями, з яких невпинно валив темний, майже чорний, дим, пише газета "Експрес".

Як тут взагалі живуть люди? Чим дихають? Чи родить у них картопля?

Думалось мені тоді, а відповіді знайшла -- тепер, коли навідалася на Бурштинську ТЕС. Там працівники вже шість місяців мітингують і перекривають раз у місяць міжнародну трасу.

Бурштинська ТЕС дає роботу майже двом тисячам працівників, але забезпечує  електроенергією... Угорщину.

У січні люди почали масово покидати ТЕЦ - звільнилося 26 людей.

...До вахти прийшла на початку обідньої перерви. Адже саме в цей час колись багато працівників їздили на своїх автівках додому, попоїсти. А зараз на прохідній -- ні душі. Нарешті бачу чоловіка у спецодязі, починаю розмову.

"Коли є вільна хвилина, тоді їмо. А працюємо ми в зміни, по 12 годин, - розповідає Іван, працівник Бурштинської ТЕС. -- Їдальня на території заводу є. Але щоб добре поїсти - суп, гарнір, котлета, компот - треба заплатити 45 - 50 гривень. Мітингуємо, бо керівництво дає показник, що в нас величезні зарплати - по 8 - 9 тисяч. А реально ми отримуємо вдвічі менше”.

До прикладу, сам Іван отримує зарплату чотири з половиною тисячі гривень. Це ще вважається хорошими грошима. Але ж які тут шкідливі умови праці! Тому чимало працівників покидають завод. Особливо молоді. Їдуть до Польщі. До кордону тут, де заробітки мінімум у шість разів вищі - рукою подати.

Через вахту проходить ще один працівник заводу в сірій уніформі, Михайло. Питаюся, чого б хотів від керівництва. Адже за офіційними даними, середня зарплата на Бурштинській ТЕС за січень була 10 738 грн!

“Хочемо від керівництва реального підвищення зарплати, покращення умов праці, - відповідає Михайло. - Так, середня зарплата в нас дійсно 9 - 10 тисяч - та це якщо додати зарплати директора та прибиральниці й розділити на два”. Іду до найближчих сусідів Бурштинської ТЕС.
Українці вибрали до влади своїх катів
 
Тут живе дідусь Олексій Савич. Уже 15 років. Свого часу працював на ТЕС десять років. "Приїхав у ці краї 22 роки тому, бо тут знайшов дружину. А сам з Кам’янця-Подільського", - розповідає. - Дим і попіл нашу хату "перелітають" -- вітер все несе на сусіднє село Бовшів".

По дорозі на Бовшів знайомлюся з Марійкою, жителькою села. "Я тут за невістку, - усміхається. - А так, то ми вже привикли до тієї води, до того повітря, так живемо. До мене сестра приїжджала з Тернопільщини, казала, що не має чим тут дихати".

Але і це не найстрашніше. Більше жителів Бовшева хвилює зберігання відходів, які закопують фактично на території села. У викопану яму звозять всі рештки, які ще досить довгий час димлять, і вітер розносить цей дим і сажу селом... Так, пізніше ту яму закопують, садять кущі, дерева. Проте відходи все ж просочуються під землю, і тому селі майже немає криниці, з якої можна пити чисту воду. Кожного місяця воду з колодязів беруть на аналізи, щоб виявити, яка вже непридатна. Хто має можливість - купує питну чи привозить бутлями з джерел. Тож обіцяють цього року в Бовшові водогін провести.
Українці вибрали до влади своїх катів
З городиною також сумно. Вишні, сливи всихають, буває, ще весною. Груші та яблука -- з чорними цятками. Картопля, пшениця родять. Але який той обід на столі, якщо продукти для нього вирощені на отруєних водах та забрудненому повітрі?

У сільській амбулаторії сумно хитають головою - хворих багато і, зрозуміло, що ТЕС цьому тільки сприяє. "Недавно приходила жінка на медогляд. І заодно просила помити руки, бо випадково взялася за паркан і все - чорні, - бідкається медсестра. - У Бовшеві живе 1486 людей, з них 224 дітей. Зараз на обліку в амбулаторії є 10 людей, хворих на рак горла або ж рак легень. У кожної другої дитини під час медогляду виявляють збільшену щитоподібну залозу. Діти частіше хворіють на легеневі хвороби: бронхіт, запалення легень. Я розумію, що ТЕС дає нам гроші, що допомагає. Але здоров’я? Здоров’я за гроші не купиш..."

Виходжу з амбулаторії, а поруч охайна, новенька школа -- в учнів саме закінчилися уроки. Вони висипають надвір, але снігову бабу зліпити з чорного снігу якось не наважуються. А я намагаюся якомога більше закутатися в шарф, аби не дихати на повні груди тим їдким і отруйним повітрям...

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