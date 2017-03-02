Їх причина не в особистих симпатіях-антипатіях Трампа. Головну роль грає те, що провідні західні фінансові групи давно і ретельно відстежують тих, хто може стати їх конкурентом. До тих країн, які стрімко набирали вагу в світовій економіці, і спрямовані погляди цих кланів.



За Цією причини в сфері їх Інтересів Опинився вуглеводнями Багатий Близький Схід. За Цією ж причини наступна за списком - латинська америка. Про запеклому характері боротьби за ресурси цього регіону говорить те, що уряди двох найбільших латиноамериканських країн, багатих нафтою, змушені піти у відставку. Вони намагалися балансувати між кланами в питаннях приватизації, але це у них не вийшло. Президент ще однієї нафтовидобувної країни і зовсім не тільки зник з політичної авансцени, але і з життя.



На черзі ще більш ласий регіон - Азія. На тлі її багатств запаси України тьмяніють. І поки західні групи не перерозподілять азіатські ринки, таким маріонеткам, як українська доведеться задовольнятися місцем у масовці.



Смішно чути промови про "повазі» до України. На Заході немає таких понять як «повага», «визнання», «честь». У кожному успішному державі західні групи бачать, перш за все, конкурента. Будь-яка процвітаюча країна - для них ворог. Вони руйнували і завжди будуть руйнувати подібні держави. А зруйнувавши зроблять, все, щоб конфлікт тут продовжував тліти якомога довше, перешкоджаючи його врегулювання.



І не важливо - союзник ти чи ні. Заради своїх жадібних цілей клани не шкодують нікого. Показовий приклад - Саудівська Аравія. -ер Ріяд був одним з найвідданіших друзів Заходу. Захоплений ідеєю відродження "всесвітнього халіфату" він дозволив втягнути себе в війни по всьому "арабського світу». В результаті сьогодні саудівська влада змушені розпродавати свої нафтові родовища одному з найвпливовіших кланів. І це тільки початок.



Ще один приклад - Мексика. До недавнього часу вона входила в Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА), яка колись була символом стабільності, а також єдності двох найпотужніших кланів. А сьогодні країну гордих ацтеків буквально розривають на частини. Її завалили наркотиками, повантажили в кримінальну війну, змусили виставити на продаж родовища вуглеводнів, а тепер відгороджуються від неї Великої американської стіною.



Прагнення знищувати всіх поспіль підстьобується тими змінами, які відбуваються всередині самих кланів. На зміну старим хижакам найвпливовіших родин світу прийшли молоді. Різні покоління - різні погляди. "Молоді стерв'ятники» на тлі "старих" виявилися більш наполегливими, більш агресивними.



В результаті переділ світу торкнувся "святая святих» - Європу і Сполучені Штати.



Використовуючи розгорнулися європейські виборчі кампанії, британські клани поетапно розставляють тут виключно своїх ставлеників. Особливу увагу четвірці країн, які входять в десятку найбільших в світі власників "жовтого металу».



Заодно вибивають представників своїх "партнерів" і ще більше посилюють нестабільність за допомогою мігрантів. Нічого особистого - тільки бізнес.



Навпаки, за океаном суперечка за вплив між кланами вилився в політичний конфлікт. Він проходить не тільки по лінії "демократи» і «республіканці», але всередині самої адміністрації Білого дому, де один клан вирвав собі право займатися зовнішньою політикою, а другий - фінансами.



І скільки б на цьому тлі не говорили про «повагу», «про пріоритети», але єдиний пріоритет для Заходу щодо України - це продовження руйнування суспільства і країни.



Судячи з усмішкою в залі Верховної Ради під час виступу "Київські" гаранта Політики і самі, усвідомили яку долю їм приготував ЗАХІД.