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Кілька днів тому українці слухали розповідь "газової принцеси» про «ту атмосферу поваги до України" яка "панує в Білому домі». Наступним «ньюсмейкером» вирішив стати сам "шоколадний король». Людина, за дорученням якого ще недавно збирали компромат на республіканського кандидата і викладали непристойні пости про його сім'ї, висловив своє «захоплення» щодо нової команди Білого дому. Після чого вирішив зробити "важливу заяву». Виявляється на, Банкову надійшов "важливий сигнал» з Овального кабінету: Україна "входить до числа перших пріоритетів для американського президента».
Промовляючи ці слова на засіданні Верховної Ради, "гарант української Конституції» чи то не помітив, чи то вдав, що не помітив усмішок сиділи в залі депутатів і журналістів.
У століття інтернету переважна більшість з них вже ознайомилося з висловлюваннями Трампа з української тематики. А американський президент неодноразово давав зрозуміти, що має намір дистанціюватися від київського режиму.
І хоча довіряти словам політиків доводиться не часто, але в цей раз заяви президента США як ніколи відповідають сформованим реаліям.
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Їх причина не в особистих симпатіях-антипатіях Трампа. Головну роль грає те, що провідні західні фінансові групи давно і ретельно відстежують тих, хто може стати їх конкурентом. До тих країн, які стрімко набирали вагу в світовій економіці, і спрямовані погляди цих кланів.
За Цією причини в сфері їх Інтересів Опинився вуглеводнями Багатий Близький Схід. За Цією ж причини наступна за списком - латинська америка. Про запеклому характері боротьби за ресурси цього регіону говорить те, що уряди двох найбільших латиноамериканських країн, багатих нафтою, змушені піти у відставку. Вони намагалися балансувати між кланами в питаннях приватизації, але це у них не вийшло. Президент ще однієї нафтовидобувної країни і зовсім не тільки зник з політичної авансцени, але і з життя.
На черзі ще більш ласий регіон - Азія. На тлі її багатств запаси України тьмяніють. І поки західні групи не перерозподілять азіатські ринки, таким маріонеткам, як українська доведеться задовольнятися місцем у масовці.
Смішно чути промови про "повазі» до України. На Заході немає таких понять як «повага», «визнання», «честь». У кожному успішному державі західні групи бачать, перш за все, конкурента. Будь-яка процвітаюча країна - для них ворог. Вони руйнували і завжди будуть руйнувати подібні держави. А зруйнувавши зроблять, все, щоб конфлікт тут продовжував тліти якомога довше, перешкоджаючи його врегулювання.
І не важливо - союзник ти чи ні. Заради своїх жадібних цілей клани не шкодують нікого. Показовий приклад - Саудівська Аравія. -ер Ріяд був одним з найвідданіших друзів Заходу. Захоплений ідеєю відродження "всесвітнього халіфату" він дозволив втягнути себе в війни по всьому "арабського світу». В результаті сьогодні саудівська влада змушені розпродавати свої нафтові родовища одному з найвпливовіших кланів. І це тільки початок.
Ще один приклад - Мексика. До недавнього часу вона входила в Північноамериканську зону вільної торгівлі (НАФТА), яка колись була символом стабільності, а також єдності двох найпотужніших кланів. А сьогодні країну гордих ацтеків буквально розривають на частини. Її завалили наркотиками, повантажили в кримінальну війну, змусили виставити на продаж родовища вуглеводнів, а тепер відгороджуються від неї Великої американської стіною.
Прагнення знищувати всіх поспіль підстьобується тими змінами, які відбуваються всередині самих кланів. На зміну старим хижакам найвпливовіших родин світу прийшли молоді. Різні покоління - різні погляди. "Молоді стерв'ятники» на тлі "старих" виявилися більш наполегливими, більш агресивними.
В результаті переділ світу торкнувся "святая святих» - Європу і Сполучені Штати.
Використовуючи розгорнулися європейські виборчі кампанії, британські клани поетапно розставляють тут виключно своїх ставлеників. Особливу увагу четвірці країн, які входять в десятку найбільших в світі власників "жовтого металу».
Заодно вибивають представників своїх "партнерів" і ще більше посилюють нестабільність за допомогою мігрантів. Нічого особистого - тільки бізнес.
Навпаки, за океаном суперечка за вплив між кланами вилився в політичний конфлікт. Він проходить не тільки по лінії "демократи» і «республіканці», але всередині самої адміністрації Білого дому, де один клан вирвав собі право займатися зовнішньою політикою, а другий - фінансами.
І скільки б на цьому тлі не говорили про «повагу», «про пріоритети», але єдиний пріоритет для Заходу щодо України - це продовження руйнування суспільства і країни.
Судячи з усмішкою в залі Верховної Ради під час виступу "Київські" гаранта Політики і самі, усвідомили яку долю їм приготував ЗАХІД.
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В результаті одні, подібно "Фейсбуку-міністру" перейшли до абсолютно розв'язаної і образливою риториці на адресу Господаря, називаючи "глобальну імперію» на своїх сторінках в соцмережах не інакше як «Піндостаном».
Інші, подібно «Пастору» зачаїлися, вичікують. Час від часу лише видаючи стогін про те, що «відхід США від глобального лідерства може спровокувати дестабілізацію в усьому світі".
Треті, подібно "газовій принцесі" своєю риторикою про «дружбу з Америкою» намагаються прикрити пошук "шляхів відходу».
І лише "шоколадний король" всупереч усьому, намагається випромінювати оптимізм. Все ще переконує, що Україна Заходу "дуже потрібна». Все ще сподівається, що сам він хоч комусь буде "корисним».
Юрко Городненко