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Статті

"Синій кит" під патронатом УГКЦ
19.2.2017 Рубрика РЕЛІГІЯ
"Синій кит" під патронатом УГКЦ
Невідома організація впливає на свідомість неповнолітніх

Впродовж півроку на свідомість неповнолітніх просто у державних навчальних закладах під час навчального процесу впливала сумнівного походження організація.
"Синій кит" під патронатом УГКЦ
Встановити її приналежність як і якість наук не видалося можливим. Відповідальні державні структури не лише не реагують належним чином, але подають суперечливу інформацію. А на нижче наведений запит – взагалі не надала жодної відповіді (хоча це безпосередньо належить до компетенції згаданої структури: п.4.29 Положення про Управління культури).
"Синій кит" під патронатом УГКЦ
Церква, якою прикриваються ділки, вже півтора року не дає жодних офіційних коментарів.

А тим часом загальновідомі випадки, коли особи, які потрапили під вплив «не_організації», відмежовуються від батьків, полишають звичне середовище (включаючи храми), навчання. З однією метою – служити. Служити – організації. «Під моїм чіткім керівництвом»,- як зазначає на своїх «реколекціях» верховний «гуру» мережі – Петро Куркевич. І стають цілковито підконтрольні «організації», складаючи присягу на закритій зустрічі.

У сусідній Польщі дії мережі були піддані нищівній критиці фахівцями різних рівнів та громадськістю. Проте офіційна Церква – також зберігає мовчання.

Чого чекають? Це питання як до представників Церкви, так – до відповідних державних структур. Адже, як ствердив Президент Туреччини, до організації нещодавнього перевороту в державі спричинилася… релігійна організація!

Релігія, як ствердив законодавець, відділена від держави. Хто тоді мав би відстежувати процеси, явища, що творяться під прикриттям релігії? Хто мав би досліджувати впливи на свідомість та їхні наслідки? Невже (виходячи з вищенаведеного), наприклад, педофіли – можуть об’єднатись у релігійну організацію «Руах (дух) любові до дітей» - і  ніхто не контролюватиме їхню діяльність?

Павло Теличко,
Івано-Франківськ.
"Синій кит" під патронатом УГКЦ
 

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