Анатолій Прут , Івано-Франківськ



Для того, щоб відповісти на це питання, давайте повернемось в недалеке наше минуле.



Перший Президент – комуніст. Вів нас в щасливе майбутнє, не забувши при цьому прихопити один із найкращих риболовних флотів світу і продавши Росії наш військово-морський флот разом із частиною України, віддав ядерну зброю разом з нашою незалежністю. До щасливого майбутнього довів тільки себе і своїх найближчих соратників, багато з яких і зараз правлять балом.



Другий Президент – червоний директор. Весь президентський період запитував депутатів, яку державу нам побудувати, і побудував олігархічну державу для себе і свого зятька, вкравши при цьому все, що можна було вкрасти, і ніяк не міг навіть при допомозі конституційного (а вірніше проституційного) суду визначити, скільки часу він нами, бідолахами, керує. Так і пішов без відповіді.



Третій Президент – пасічник, демагог. Таких зібрав біля себе «любих друзів», які чомусь стали разом з ним маститими злодюгами, що вкрали в людей головне – надію на майбутнє, на ліпше життя, не кажучи вже про дитячу лікарню, на яку народ віддав останні копійки. Так забрехався, що навіть назвав себе найвидатнішим банкіром-економістом цілого світу. З посади пішов з ганьбою та презирством від людей.



Четвертий Президент – відвертий бандюган, який обіцяв «козлів» поставити в стійло, але замість обіцяного обікрав державу і людей по максимуму. Став ще більшим бандюганом і втік, щоб залишитись живим. Покрив себе довічною ганьбою як зрадник України.



П’ятий Президент – олігарх, хапуга, особа без честі, кондитер – прийшов до влади на людській крові, обманувши при цьому весь український народ та наших друзів за кордоном. Коли народився маленький український єврейчик Петрик, то на тому світі Тарас Бульба заплакав і зрозумів, що його син Андрій державу не зрадив і що він (Тарас Бульба) не того застрелив.



П’ятий Президент для розграбунку держави на перших порах взяв собі в помічники маленького хлопчика Арсенія, котрий був маленьким українцем (як любив казати третій Президент) і маленьким євреєм. І цей маленький український єврей виріс в ненажерливого монстра, якого дуже тяжко було прогнати від корита, але таки прогнали, взявши його за яйця.



Наступним помічником Гарант взяв собі хлопчика Вову, котрий також народився маленьким українцем, але великим євреєм. (на фоні якого навіть лауреат Нобелівської премії є маленьким євреєм). І цей маленький українець та великий єврей з великої трибуни обіцяв нам показати, як потрібно правити Україною, і таки стримав своє слово, і показав.



Різко збільшив тарифи, різко обікрав людей і веде державу до зубожіння. При цьому безсовісно присвоїв собі титул «Великого єврея». Він не є євреєм по духу, він злодюга і мерзотник. Тому що українець, а тим більше український єврей, свою державу, свій народ не посміє обкрадати, знищувати. Євреї (окрім Арсенія, Петрика і Вови) таки шанують Україну як свою Батьківщину і народ, який разом з ними в цій державі живе.



Ви самі добре розумієте і знаєте, що головним корупціонером нашої держави є наш, нині п’ятий по рахунку Президент. Він ніколи не перестане збагачуватись і ніколи не буде боротись з корупцією. Щоб Україна встала з колін, нам потрібна одна-єдина чесна людина – Президент, а всіх інших він в змозі (якщо забажає) зробити чесними і примусити прокурора, суддю, поліцію, можновладців служити людям.



Між четвертим і п’ятим Президентами виконував обов’язки Президента баптистський пастор, дніпропетровський єврей, злодійкуватий Турчинов разом з головою президентської Адміністрації Сергієм Пашинським, «сонячною дитиною» Парубієм, чернівецьким євреєм Арсенієм та зрадником усіх часів і народів, дніпропетровською єврейкою Тимошенко.



Це вони здали Крим, розпочали війну на сході з єдиною метою: купити у Путіна президентську посаду для Тимошенко.



Вказаних осіб і тих, хто був присутнім на останніх фатальних для держави засіданнях Ради національної безпеки, а саме тупорилого Кличка, вірменського єврея Авакова, свободівського запроданця – прокурора Махніцького, голову СБУ продажного Наливайченка, міністра оборони та інших осіб, причетних до зради України, потрібно рішенням військового трибуналу розстріляти як державних зрадників!



На закінчення хочу сказати, що всі Президенти розкрадали і нищили державу. Українського патріота-Президента ми ніколи не мали і не відомо, чи будемо мати. А головний корупціонер держави Петрик ніколи не буде боротись з корупцією. Крав, краде і буде красти. Досить терпіти!

Для того, щоб відповісти на це питання, давайте повернемось в недалеке наше минуле.– комуніст. Вів нас в щасливе майбутнє, не забувши при цьому прихопити один із найкращих риболовних флотів світу і продавши Росії наш військово-морський флот разом із частиною України, віддав ядерну зброю разом з нашою незалежністю. До щасливого майбутнього довів тільки себе і своїх найближчих соратників, багато з яких і зараз правлять балом.– червоний директор. Весь президентський період запитував депутатів, яку державу нам побудувати, і побудував олігархічну державу для себе і свого зятька, вкравши при цьому все, що можна було вкрасти, і ніяк не міг навіть при допомозі конституційного (а вірніше проституційного) суду визначити, скільки часу він нами, бідолахами, керує. Так і пішов без відповіді.– пасічник, демагог. Таких зібрав біля себе «любих друзів», які чомусь стали разом з ним маститими злодюгами, що вкрали в людей головне – надію на майбутнє, на ліпше життя, не кажучи вже про дитячу лікарню, на яку народ віддав останні копійки. Так забрехався, що навіть назвав себе найвидатнішим банкіром-економістом цілого світу. З посади пішов з ганьбою та презирством від людей.– відвертий бандюган, який обіцяв «козлів» поставити в стійло, але замість обіцяного обікрав державу і людей по максимуму. Став ще більшим бандюганом і втік, щоб залишитись живим. Покрив себе довічною ганьбою як зрадник України.– олігарх, хапуга, особа без честі, кондитер – прийшов до влади на людській крові, обманувши при цьому весь український народ та наших друзів за кордоном. Коли народився маленький український єврейчик Петрик, то на тому світі Тарас Бульба заплакав і зрозумів, що його син Андрій державу не зрадив і що він (Тарас Бульба) не того застрелив.П’ятий Президент для розграбунку держави на перших порах взяв собі в помічники маленького хлопчика Арсенія, котрий був маленьким українцем (як любив казати третій Президент) і маленьким євреєм. І цей маленький український єврей виріс в ненажерливого монстра, якого дуже тяжко було прогнати від корита, але таки прогнали, взявши його за яйця.Наступним помічником Гарант взяв собі хлопчика Вову, котрий також народився маленьким українцем, але великим євреєм. (на фоні якого навіть лауреат Нобелівської премії є маленьким євреєм). І цей маленький українець та великий єврей з великої трибуни обіцяв нам показати, як потрібно правити Україною, і таки стримав своє слово, і показав.Різко збільшив тарифи, різко обікрав людей і веде державу до зубожіння. При цьому безсовісно присвоїв собі титул «Великого єврея». Він не є євреєм по духу, він злодюга і мерзотник. Тому що українець, а тим більше український єврей, свою державу, свій народ не посміє обкрадати, знищувати. Євреї (окрім Арсенія, Петрика і Вови) таки шанують Україну як свою Батьківщину і народ, який разом з ними в цій державі живе.Ви самі добре розумієте і знаєте, що головним корупціонером нашої держави є наш, нині п’ятий по рахунку Президент. Він ніколи не перестане збагачуватись і ніколи не буде боротись з корупцією. Щоб Україна встала з колін, нам потрібна одна-єдина чесна людина – Президент, а всіх інших він в змозі (якщо забажає) зробити чесними і примусити прокурора, суддю, поліцію, можновладців служити людям.Президентами виконував обов’язки Президента баптистський пастор, дніпропетровський єврей, злодійкуватий Турчинов разом з головою президентської Адміністрації Сергієм Пашинським, «сонячною дитиною» Парубієм, чернівецьким євреєм Арсенієм та зрадником усіх часів і народів, дніпропетровською єврейкою Тимошенко.Це вони здали Крим, розпочали війну на сході з єдиною метою: купити у Путіна президентську посаду для Тимошенко.Вказаних осіб і тих, хто був присутнім на останніх фатальних для держави засіданнях Ради національної безпеки, а саме тупорилого Кличка, вірменського єврея Авакова, свободівського запроданця – прокурора Махніцького, голову СБУ продажного Наливайченка, міністра оборони та інших осіб, причетних до зради України, потрібно рішенням військового трибуналу розстріляти як державних зрадників!На закінчення хочу сказати, що всі Президенти розкрадали і нищили державу. Українського патріота-Президента ми ніколи не мали і не відомо, чи будемо мати. А головний корупціонер держави Петрик ніколи не буде боротись з корупцією. Крав, краде і буде красти. Досить терпіти!