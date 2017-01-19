Борис Явір, Тернопіль





Чомусь мені здається, що війна на сході України, загострила та породила глибинні розколи поміж жителями держави: замість того, аби дискутувати про економічний розвиток, про правову державу, про захист прав та свобод, люди сваряться через ставлення до фактично зрадницької влади та того, чи йти комусь до війська, чи ні.



Таке враження, що ляльководи затягують війну, аби відволікти народ від по-злочинному халтурницького управління державою та економікою.



Неприємно читати від колись адекватних людей гнівні дописи про незгідних з владою, про незгідних з неконституційною мобілізацією в той час, коли на місця вертаються продажні судді, прокурори, міліціонери...



Агов, «професійні майданери», де ви зараз, з ким і за що ви боретеся? Бандити - у владних кабінетах, а не прості хлопці чи чоловіки, які не хочуть вмирати за олігархів!..



Генерал армії, яка виграла 2 світову, президент США Ейзенгавер свого часу сказав, що основне завдання солдата «не вмерти на благо країни».



Простим громадянам не потрібно смертей, не потрібно бути гарматним м’ясом. Краще б добилися прийняття закону про зброю, який дозволяє вільне придбання, утримання та носіння всім психічно здоровим громадянам зброї, аби народ не був рабом, ніж добиватися, аби всіх здорових забрати в м’ясорубку.



Герої не мають помирати! Герої мають жити і бути прикладом високого духу, високого інтелекту та волі до життя.



Я намагався не писати про війну, про ставлення до неї (крім окремих випадків), але, коли начебто дружні та колись адекватні люди втрачають розум, витримку та починають писати відкриті, хоч і не особисті образи, терпіти не варто.



Ворога варто зупинити і перемогти, але перемога стане поразкою, коли як наслідок принесе закріплення режиму...

Чомусь мені здається, що війна на сході України, загострила та породила глибинні розколи поміж жителями держави: замість того, аби дискутувати про економічний розвиток, про правову державу, про захист прав та свобод, люди сваряться через ставлення до фактично зрадницької влади та того, чи йти комусь до війська, чи ні.Таке враження, що ляльководи затягують війну, аби відволікти народ від по-злочинному халтурницького управління державою та економікою.Неприємно читати від колись адекватних людей гнівні дописи про незгідних з владою, про незгідних з неконституційною мобілізацією в той час, коли на місця вертаються продажні судді, прокурори, міліціонери...Агов, «професійні майданери», де ви зараз, з ким і за що ви боретеся? Бандити - у владних кабінетах, а не прості хлопці чи чоловіки, які не хочуть вмирати за олігархів!..Генерал армії, яка виграла 2 світову, президент США Ейзенгавер свого часу сказав, що основне завдання солдата «не вмерти на благо країни».Простим громадянам не потрібно смертей, не потрібно бути гарматним м’ясом. Краще б добилися прийняття закону про зброю, який дозволяє вільне придбання, утримання та носіння всім психічно здоровим громадянам зброї, аби народ не був рабом, ніж добиватися, аби всіх здорових забрати в м’ясорубку.Герої не мають помирати! Герої мають жити і бути прикладом високого духу, високого інтелекту та волі до життя.Я намагався не писати про війну, про ставлення до неї (крім окремих випадків), але, коли начебто дружні та колись адекватні люди втрачають розум, витримку та починають писати відкриті, хоч і не особисті образи, терпіти не варто.Ворога варто зупинити і перемогти, але перемога стане поразкою, коли як наслідок принесе закріплення режиму...