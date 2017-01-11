Сьогодні багато українських жидів усвідомили, що жити в Україні і бути просто жидами - не чесно. Адже українська Україна дала прихисток багатьом бездомним народам, яких гнали звідусіль, як поганих бомжів.



Сьогодні представники цих народів осіли на благодатній українській землі: жиди, цигани, кримські татари, караїми вирішили віддати подяку Україні-Берегині за своє щасливе життя на цій землі. Але сьогодні Україна в небезпеці - проклятий окупант веде гібридну війну і гнобить не тільки українців, але й всіх побратимів. Тому сьогодні не можна просто так залишатися жидами чи татарами, циганами чи лемками.



Сьогодні жиди стають жидо-бандерівцями, цигани - цигано-бандерівцями, греки - греко-католиками, а татари в бандерівських одностроях і під чорно-червоними бандерівськьми прапорами вирізають москальську наволоч на окупованих ними територіях.



І це добре, що ці народи, стають під стяг Бандери, бо немає в них жодного майбутнього, як тільки у Великій Соборній Бандерівській українській Україні-Русі. І тільки Бандера, саме прізвище якого значить на всіх європейських мовах СТЯГ, може поєднати та покликати до бою з москальско-бурятською ордою всі народи світу.



Проте, сьогодні настав час, коли жидо-бандерівці повинні ставати жидо-греко-католиками, а цигани - цигано-греко-католиками. Навіть кримські татари повинні усвідомити, що краще їм бути татаро-греко-католиками, а ніж мусульманами, і зараз зрозумієте чому.



Великий Катихизм доктора Шпіраго, яким керуються всі греко-католицькі священники, учить, що навіть самий праведний жид ніколи не зможе потрапити в Царствіє і бачити самого владику. А що вже казати про мусульманина. Шпіраго пише, що праведні жиди перебувають на лоні Авраама, тобто в такому місці, де вони не мучаться в пеклі, але не бачать бога. Це наче коридор такий.



Так ставши під стяг Бандери, жиди та інші народи не зможуть бачити не тільки владику лицем в лице, але й самого Провідника Нації Штефана Бандеру, який разом з українськими героями стоїть перед ним і молиться за Україну. Жидо-бандерівець по смерті не зможе вітати героїв Небесної Сотні, героїв та вояків ОУН, УПА, АТО, які перебувають не в коридорі, а перед лицем владики і вимагають в нього знищити московську сволоту.



Сьогодні ще не пізно обрізаним прийняти хрещення в святій греко-католицькій церкві, яка єднає Схід та Захід під патронатом найсвятійшого отця. І це дуже важливо зробити як найшвидше. Адже не виключено, що перед своїм знищенням московський маньяк кинеться як загнаний щур на святу Україну і ядерним вогнем та хімічним напалмом винищить тисячі люду на теренах України. Померши під стягом Бандери за Україну, жидо-бандерівець, чи цигано-бандерівець буде цілу ВІЧНІСТЬ стояти в коридорі і не бачити владику та героїв України, які оточують його разом з херувамими та серафимами.



Станьте жидо-греко-католиками і ввійдіть у Царствіє, де ви груди царські ссати будете !



Станьте цигано-греко-католиками і ви осідлаєте ангелів та архангелів !



Станьте татаро-греко-католиками і ви зможете вічно перебувати в оточенні гарему українських роксолян!



Слава Україні !



В асиль Мірковець

Дрогобич

