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4.1.2017 Рубрика ОКРЕМА ДУМКА
Как журналист «СП» отмечал праздник на Западной Украине

В украинский город Ровно я попал из Львова...

При въезде в город не сразу понимаешь, что забрался далеко от России. Города всей Западной Украины, по моим наблюдениям, напоминают российскую провинцию. У Ровно определенно есть некоторые сходства с Краснодарским краем. Например, с небольшим городком Тихорецком. В целом уютно, красиво — кое-где понатыканы здания в разнообразных архитектурных стилях: от неоклассицизма до конструктивизма. В ряде районов даже вполне себе достойные автомобильные дороги. Но по мере отдаления от центра, картина становится все более унылой. На смену неоклассицизму приходит «хрущевский функционализм». А в тускло мерцающих гирляндах, которые как-то нелепо украшают окна хрущевок, есть что-то грустное, но как-то по-родному знакомое, оттого и любимое...

Цены не сильно отличаются от российских, и даже ниже их на многие виды товаров. Но на Украине, что бы ни говорил Петр Алексеевич Порошенко, уровень жизни все же значительно ниже — ниже зарплаты, ниже пенсии, а вот инфляция выше. Зато сигареты в Ровно точно дешевле — за пятьдесят рублей можно взять пачку вполне приличных. Желая обзавестись местным табаком, я подождал пока друг рассчитается, а затем по-русски обратился к продавщице — женщине преклонного возраста. Как ни странно, но в ее взгляде не было ничего русофобского, однако она поинтересовалась, почему я говорю не по-украински. Я ответил, что приехал из России, она улыбнулась в ответ, и даже произнесла на русском: «С новым годом, кацап», а потом вместе с моим коллегой они засмеялись....

Мы покинули магазин и направились к моему товарищу домой...Почти во всякой среднестатистической российской семье Новый год встречают похожим образом. Стол бы уставлен классическим набором блюд. Был традиционный салат оливье — огромная тарелка располагалась прямо возле меня. Чуть подальше стояло блюдо с фаршированными яйцами. Горка мандаринов умещалась в глубокой салатнице, неумело расписанной под хохлому. Вареный картофель был в тарелке у каждого. По столу в разных местах были расставлены блюда с холодцом. Ну и, конечно же, — алкоголь. Тот самый, на котором были русские надписи. Впрочем, вино и шампанское были украинского производства....

На Украине  при помощи почему-то именно бандеровского национализма пытаются провозгласить свою уникальность, самобытность и культурную отчужденность от России. Но реальность куда более прозаична.

Западная Украина — это все же Украина, та самая, что еще совсем недавно была частью Советского Союза, а раньше — Российской империи. Ее культура, несмотря на влияние Польши и других стран, сплелась сначала с традиционной русской культурой, а затем — с социалистическим реализмом во всем его многообразии.

Эти очевидные вещи заложили основу того, что называется «постсоветский человек». И эта модель живет практически в каждом украинце, несмотря на многочисленные старания избавиться от этого наследия. Если же они хотят вытравить из себя «постсоветского человека», то им придется попрощаться и со своей «украинскостью». Последняя в современном ее виде есть как раз-таки это уникальное смешение культур и идеологий, наложенных на некогда чистое восточнославянское самосознание. В этом-то и секрет того, как в голове украинца «советский» тип мышления уживается с любовью к Бандере.

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