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Статті

Як галичани братів зі Сходу в Еуропу вели
30.12.2016 Рубрика ГАЛИЧИНА
Впродовж 300 років галичани православного обряду жили в австро-угорській монархії, а перед тим ще 300 років в польській Жечі Посполитій. Можна сказати, жили в Еуропі, відзначалися старанною працею на шляхту та панів.

Але не всім такої праці ставало, тому починаючи з середини 19 сторіччя галичани православного обряду масово емігрували за океан, в США та Канаду, де знову ж таки відзначалися старанною працею на тамтешніх панів.

Після розпаду СССР галичани живуть виключно з праці за кордонами Незалежної України, відзначаються старанною працею на сеньйорів, містерів, герів та перів. Кому унітаз почистити, кому дупу підтерти. Хтось доробився і до кращої праці у панів, але майбутнє галичани бачать тільки там, в еуропах.

Три роки тому галичани вирішили взяти з собою в Еуропу ще й своїх численних братів з-за Збруча і ощасливити їх також працею по вбиральнях та панських плантаціях. Тому прийняли активну участь в організованому олігархами Великої України перевороті, який гордо найменували Євро-Майдан.

Однак Еуропа перелякалася побратимів-східняків, які на відміну від старанних галичан не дуже знаються на чищенні унітазів, з огляду на відсутність у них власних. Тим часом браття зі Сходу промишляють іншим ремеслом: кому морду набити, кому майно віджати.

Автентичні еуропейці перелякалися перспективи стрітися з нащадками козацького роду, які  вже приходили в Еуропу з російськими браттями і били морди наполеонівцям в Парижі, а відтак в Берліні перетрахали усіх жінок та доньок гітлерівців.

Перспектива пустити до себе до хати "ліхих рєбят" налякала еуропейців не на жарт. Тому вони підготували для України документ (так звану Угорду про Асоцияцию), де синім по жовтому написали: ніколи не приймати українців в ЄС, НАТО і в усі інші структури цивілізованого сьвіту.
Як галичани братів зі Сходу в Еуропу вели
 Всьо !!! Здравствуй жопа чи то Еуропа, Новий Год !

Слава Україні ! Олігархам Слава!
Во імя отця-Фірташа, сина-Вальцмана та святого Бєні Коломийського. Амінь!


Місько Радий з Пацикова

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