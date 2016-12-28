Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Баба Ванга передбачила повернення України в оновлений СССР в 2013 році
Галичанам потрібна війна з Росією
У хоспісі - добре, але хотіла б померти вдома
Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
А якщо завтра - москаль ?
Розчленування України переноситься на рік
Як Бандера провів би Мобілізацію ?
Священник УГКЦ о Михайло Клапків купив собі АУДІ А-5 за 550 000 гривень
Как сумели за 20 лет превратить город Ивано-Франковск в поселок городского типа
Тисмениця просить у Бога ... снігу
Почему киевляне из столицы Украины перебираются в столицу Галичины ?
Чому Бог покарав москалів, що їхали на Тернопілля ?
Звідки узялася назва Галіція і що вона означала ?
Чому галицькі дівчата покидають монастирі ?
Україна нарешті має свого Жириновського та ЛДПР

Статті

Хіба ми, українці, християнська нація?
28.12.2016 Рубрика ОКРЕМА ДУМКА
Marina Kryvorotova, Warsaw, Poland

    Дивлюсь новини з різних країн, в тому числі українські, читаю коментарі до подій в френд-стрічці також від людей з різних країн і от часом не розумію: чи я дурна чи лижі не їдуть.
Я в принципі намагаюся не висловлюватись на тему політики, але після прочитаних коментарів на тему авіакатамтрофи російського літака не можу себе стримати. Сирія.

Зараз ми не говорим про відносини Україна-Росія, а про Росія-Сирія. Нічого, що там не перший рік ведеться війна прости офіційного уряду проти ІГІЛ? Нічого, що Росія там на прохання власне офіційного уряду?

Нічого, що ІГІЛ - це така тьма, що просто. Якщо самі не пам'ятаєте, то ГУГЛ вам підкаже, скільки терористичних актів на їхньому рахунку, тільки недавно - Берлін, перед цим - Ніцф і вантажівка, і перед цим, і перед цим. А що твориться в тих містах, де вони бажаються, в так званій Ісламській Державі? Йолки, почитайте, які там діють закони, про рабство, про вбивство мирних жителів, про використання хімічної зброї і т.д.

Так от, Росія здійснила авіоналіт на місто Алєппо, головне місто Сирії і яке було підконтрольне власне ІГІЛ, попереджаючи за якийсь час, що ці авіаудари будуть (це є в офіційних інтерв'ю).

Так, шкода мирне населення, шкода дітей. А не шкода тих 200 дітей, яких розстріляли терористи ІГІЛ рік тому і відео виклали в мережу? Це те, що згадалось зараз, а скільки ще було?

Повертаючись до України. Дивлячись українські і світові новини в мене виникає питання: чому терористи ІГІЛ в українських новинах - це не терористи, або повстанці, або опозиція, а от проросійські бойовики в донецьку - це терористи і бойовики?

До речі, не так давно українці просили СЩА про надання військ для ведення війни з Росією На Сході України і періодично висловлюють групові побажання зрівняти Донецьк і Луганськ з землею. Напевно, в Луганську немає дітей? Або луганські діти не такі, як діти з Алєппо у Сирії і їх рівняти з землею можна? Поясніть мені, дурній, в такому випадку, яка різниця між "повстанцями" з ІГІЛ і терористами з ДНР??? Подвійними стандартами пахне тільки мені?

Про авіакатастрофу з артистами. Мене дивують коментарі в стилі "їхали танцювати на костях". В такому випадку, чому до наших хлопців в АТО щороку їздить вертеп? Також приїжджають артисти, танцюють-співають. Може в АТО трупів нема? Може гинуть ЛИШЕ солдати?

А якби таки США таки надала війська для війни на Сході (а США, хочу нагадати, також славиться саме авіаударами) і з США в Україну летів літак з американськими артистами і так само би розбився - то це була би тоді трагедія?? Йолки, ті самі поляки, які з Росією ой які складні стосунки мають століття, масово висловлюють співчуття з приводу загибелі Хору Александрова, пишуть, що це надбання світової культурної спадщини, і наголошують, що артисти - не політики, навіть якщо це військовий хор (бо кожнісінька в світі армія має свої хор або принаймні оркестр).

Я вже мовчу про те, що там загинули провідні лікарі, які, бляха-муха, не одне життя врятували! Може варто почати міряти однаковими стандартами себе і інших? або якщо не виходить - просто заткнутись??

Ми кажемо, що ми християнська нація? Покажіть мені, де є написано, що християнин повинен тішитись трагедіям? Біблія каже, що війна - це покарання народу за гріхи.

То може варто подумати не тільки про те, що хтось нам кривду робить, але про те, що саме МИ робимо не так???

ПС 1. Де речі, міжнародні журналісти знайшли шляхи, як поспілкуватися з журналістами і свідками подій в Сирії (Скайп, Фейсбук і т.д.), в українських я побачила начитки на відеоряд без підкріплення живими коментарями, можливо і є, але особисто я не бачила.

ПС 2. дивіться не тільки українські новини, але міжнародні різними мовами, як мови не знаєте - читайте текст з гугл-перекладачем, тобі ви будете мати більш-менш адекватну інформацію щодо подій. Говорю це як людина, як не один рік працювала власне в цій сфері і бачила, як свобода слова і об'єктивність повільно, але вірно, скотилась на ніц.

Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ
 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 1+8=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
"Я не буду дивитись цю сволоч по ТВ на Новий рік" - "Шатун" знову атакує бандерівську Україну
Проект "Єдіная страна" шириться далі: "Росія і Україна для мене - одна і та ж країна" - Мірча Луческу
Патріот порадив адвокату Коцаби: "Носи кружевні труси щодень, щоб тобі не було соромно перед патологоанатомом, коли тебе пристрелять"
Про шахрайство під соусом геройства: чому волонтери не збирають допомогу пенсіонерам?
"Йо_банута країна. Нічого доброго тут не буде" - діаспора про Україну
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
Приватбанк виплатить нарешті 10 000 долярів за першого вбитого москаля
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.