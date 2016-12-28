Я в принципі намагаюся не висловлюватись на тему політики, але після прочитаних коментарів на тему авіакатамтрофи російського літака не можу себе стримати. Сирія.



Зараз ми не говорим про відносини Україна-Росія, а про Росія-Сирія. Нічого, що там не перший рік ведеться війна прости офіційного уряду проти ІГІЛ? Нічого, що Росія там на прохання власне офіційного уряду?



Нічого, що ІГІЛ - це така тьма, що просто. Якщо самі не пам'ятаєте, то ГУГЛ вам підкаже, скільки терористичних актів на їхньому рахунку, тільки недавно - Берлін, перед цим - Ніцф і вантажівка, і перед цим, і перед цим. А що твориться в тих містах, де вони бажаються, в так званій Ісламській Державі? Йолки, почитайте, які там діють закони, про рабство, про вбивство мирних жителів, про використання хімічної зброї і т.д.



Так от, Росія здійснила авіоналіт на місто Алєппо, головне місто Сирії і яке було підконтрольне власне ІГІЛ, попереджаючи за якийсь час, що ці авіаудари будуть (це є в офіційних інтерв'ю).



Так, шкода мирне населення, шкода дітей. А не шкода тих 200 дітей, яких розстріляли терористи ІГІЛ рік тому і відео виклали в мережу? Це те, що згадалось зараз, а скільки ще було?



Повертаючись до України. Дивлячись українські і світові новини в мене виникає питання: чому терористи ІГІЛ в українських новинах - це не терористи, або повстанці, або опозиція, а от проросійські бойовики в донецьку - це терористи і бойовики?



До речі, не так давно українці просили СЩА про надання військ для ведення війни з Росією На Сході України і періодично висловлюють групові побажання зрівняти Донецьк і Луганськ з землею. Напевно, в Луганську немає дітей? Або луганські діти не такі, як діти з Алєппо у Сирії і їх рівняти з землею можна? Поясніть мені, дурній, в такому випадку, яка різниця між "повстанцями" з ІГІЛ і терористами з ДНР??? Подвійними стандартами пахне тільки мені?



Про авіакатастрофу з артистами. Мене дивують коментарі в стилі "їхали танцювати на костях". В такому випадку, чому до наших хлопців в АТО щороку їздить вертеп? Також приїжджають артисти, танцюють-співають. Може в АТО трупів нема? Може гинуть ЛИШЕ солдати?



А якби таки США таки надала війська для війни на Сході (а США, хочу нагадати, також славиться саме авіаударами) і з США в Україну летів літак з американськими артистами і так само би розбився - то це була би тоді трагедія?? Йолки, ті самі поляки, які з Росією ой які складні стосунки мають століття, масово висловлюють співчуття з приводу загибелі Хору Александрова, пишуть, що це надбання світової культурної спадщини, і наголошують, що артисти - не політики, навіть якщо це військовий хор (бо кожнісінька в світі армія має свої хор або принаймні оркестр).



Я вже мовчу про те, що там загинули провідні лікарі, які, бляха-муха, не одне життя врятували! Може варто почати міряти однаковими стандартами себе і інших? або якщо не виходить - просто заткнутись??



Ми кажемо, що ми християнська нація? Покажіть мені, де є написано, що християнин повинен тішитись трагедіям? Біблія каже, що війна - це покарання народу за гріхи.



То може варто подумати не тільки про те, що хтось нам кривду робить, але про те, що саме МИ робимо не так???



ПС 1. Де речі, міжнародні журналісти знайшли шляхи, як поспілкуватися з журналістами і свідками подій в Сирії (Скайп, Фейсбук і т.д.), в українських я побачила начитки на відеоряд без підкріплення живими коментарями, можливо і є, але особисто я не бачила.



ПС 2. дивіться не тільки українські новини, але міжнародні різними мовами, як мови не знаєте - читайте текст з гугл-перекладачем, тобі ви будете мати більш-менш адекватну інформацію щодо подій. Говорю це як людина, як не один рік працювала власне в цій сфері і бачила, як свобода слова і об'єктивність повільно, але вірно, скотилась на ніц.

