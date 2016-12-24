

Святослав Челяк , Івано-Франківськ



Сьогодні весь світ, що не належить до "русского міра" і не користується" російським церковним календарем св'яткує Свят вечір перед Різдвом Христовим. ВІТАЮ. Христос ся рождає!!!



Чого я цей пост пишу? Справа у тому, що мене сильно напружує ця ситуація, коли МИ наше Різдво, святкуємо не з усім світом, а з Росією, ЯК ЧАСТИНА РУССКОГО МІРА.



Все би нічого, але "русский мір", то "русский мір", а особисто для мене є проблема, що УГКЦ, станом на сьогодні не святкує Різдво, як увесь нормальний світ 25 грудня, але по "старому- російському стилю".



Для мене це якесь повне недорозуміння, свого роду шизофренія, яка дуже шкодить українському народу стати європейським, і таки вийти з "русского міра".



Дивимось в церковний календар:

"6 січня (24 грудня ) Ср. Пер. Р. Х. Навеч. Євгенії. мчц. Строгий піст ....... 7 січня (25 грудня ) Чт. (+) РІЗДВО ХРИСТОВЕ.



Я не так, щоб категорично відмінити 7 січня, хоча 7 січня, це не 7 січня, а 25 грудня, та мені за українців шкода.



Особливо за греко-католиків, які навіть сьогодні керуються російським стилем....



До речі сьогодні, якщо Різдво святкувати "7 січня", тільки "24 грудня (11 грудня) Сб. Даниїла Стовпника прп..



А Василя і Маланки, тобто Новий рік, у нормальних людей 1 січня, а у нас, очевидно після Різдва 25 грудня (7 січня) 14 січня (1 січня по ст. стилю.) Чт. (+) Обріз. Г. Н. І. Х., Вас. Вел. св., Новий рік.



НЕ БУВАЄ "Старого-Нового року" !!! ЦЕ російський Новий рік, який ми мусимо святкувати не 1 січня, як ВЕСЬ нормальний "нерусский мір", а 14 січня ....



Люди, я від цієї, м'яко кажучи плутанини (шизофренії) стомився.



ВІТАЮ ВЕСЬ "НЕРУССКИЙ МІР" з Різдвом....



ХРИСТОС ся РОЖДАЄ!!!

