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Статті

Шизофренія УГКЦ
24.12.2016 Рубрика ГАЛИЧИНА

Святослав Челяк, Івано-Франківськ

Сьогодні весь світ, що не належить до "русского міра" і не користується" російським церковним календарем св'яткує Свят вечір перед Різдвом Христовим. ВІТАЮ. Христос ся рождає!!!

Чого я цей пост пишу? Справа у тому, що мене сильно напружує ця ситуація, коли МИ наше Різдво, святкуємо не з усім світом, а з Росією, ЯК ЧАСТИНА РУССКОГО МІРА.

Все би нічого, але "русский мір", то "русский мір", а особисто для мене є проблема, що УГКЦ, станом на сьогодні не святкує Різдво, як увесь нормальний світ 25 грудня, але по "старому- російському стилю".

Для мене це якесь повне недорозуміння, свого роду шизофренія, яка дуже шкодить українському народу стати європейським, і таки вийти з "русского міра".

Дивимось в церковний календар:
"6 січня (24 грудня ) Ср. Пер. Р. Х. Навеч. Євгенії. мчц. Строгий піст ....... 7 січня (25 грудня ) Чт. (+) РІЗДВО ХРИСТОВЕ.

Я не так, щоб категорично відмінити 7 січня, хоча 7 січня, це не 7 січня, а 25 грудня, та мені за українців шкода.

Особливо за греко-католиків, які навіть сьогодні керуються російським стилем....

До речі сьогодні, якщо Різдво святкувати "7 січня", тільки "24 грудня (11 грудня) Сб. Даниїла Стовпника прп..

А Василя і Маланки, тобто Новий рік, у нормальних людей 1 січня, а у нас, очевидно після Різдва 25 грудня (7 січня) 14 січня (1 січня по ст. стилю.) Чт. (+) Обріз. Г. Н. І. Х., Вас. Вел. св., Новий рік.

НЕ БУВАЄ "Старого-Нового року" !!! ЦЕ російський Новий рік, який ми мусимо святкувати не 1 січня, як ВЕСЬ нормальний "нерусский мір", а 14 січня ....

Люди, я від цієї, м'яко кажучи плутанини (шизофренії) стомився.

ВІТАЮ ВЕСЬ "НЕРУССКИЙ МІР" з Різдвом....

ХРИСТОС ся РОЖДАЄ!!!

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