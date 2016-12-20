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Статті

Згідно астрономічного календаря Різдво 2016 року випадає на... 21 грудня
20.12.2016 Рубрика ГАЛИЧИНА
Борис Явір, Тернопіль

Галичина поринає у період Різдвів. Та-так, в таких регіонах чи краях, як Галичина, існує не одне Різдво, їх є щонайменше два, а то й три - десь од зимового сонцестояння до другої декади січня в Галичині триває різдвяно-новорічна святкова пора. Період розтягнутий у часі, адже через помішання язичницьких і християнських традицій, через поділ християнських церков на різні конфесії, життя яких проходить за різними календарями, мало хто з порядних галичан святкує чи відзначає лише одне Різдво.

Найшвидше, астрономічне і релігійно язичницьке Різдво - на день зимового сонцестояння. Стародавні люди тисячоліттями слідкували за зорями, Місяцем та Сонцем. Пошановуючи вплив небесного світила, основної зірки нашого неба на життя на Землі, святково відзначаємо основні його положення й сьогодні. В часі зимового сонцестояння святкується Різдво - символічне народження Сонця. Народження світу, як мовиться у наших найстаріших колядках. Свято Різдва пов’язане із поворотом Сонця на весну, із уявленням про переродження світила як втілення Божества.

У багатьох селах Галичини ще зберігаються давні традиції, які віють такою старовиною, що їй поступаються літописи, глиняні таблички та багато археологічних артефактів, які пережили зміну не одного етносу та не одної релігії, але разом із водами краю потрапляють у кров жителів та проявляються зі світу невидимого у світі видимому. І навіть, якщо вже десь не стелиться солома на підлогу, не ставиться сіно на стіл, все одно, як і тисячоліття тому промовляється:

Віншую вас в Коляді,
Проживайте в гаразді,
Без клопоту, без біди,
Аж до другої Коляди!

В слов’ян Різдво - це родинне свято: готується 12 страв (як місяців у році), за столом на святвечір збираються найрідніші, челядь колядує, а на третій день палять на світанку у заїздах вогнища - символ перемоги нового Сонця над темрявою ночі. А тоді - ходять у гості, завжди пам’ятаючи, що першими гостями за столом у кожного з нас є Світила небесні та Предки наші.

...А що Першим гостем то Краснеє Сонце,
А що Другим гостем то Ясненький Місяць,
А що Третім гостем то Дрібненькі Зорі...
Ой радуйся Земле Ясен Світ засвітився!
.
Віншую вас в Коляді!
З Різдвом нас, будьмо благословенні!

На знимці - автор тре мак до куті, тому 30 років.
Згідно астрономічного календаря Різдво 2016 року випадає на... 21 грудня
 

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